Семья из Когалыма через суд добилась переезда в благоустроенную квартиру

Многодетная семья из Когалыма несколько лет проживала в аварийном доме. Добиться переезда в благоустроенное жилье она смогла только через суд, сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

По данным ведомства, семья жила в доме, который был признан аварийным и подлежащим сносу еще в июле 2017 года. Администрация Когалыма не предоставила югорчанам жилье по договору социального найма, а срок расселения дома определила лишь на декабрь 2023 года.

«Многодетная семья была вынуждена проживать в аварийном доме, подвергая опасности свою жизнь и здоровье», - отмечают в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокурор Когалыма обратился в суд с требованием обязать мэрию предоставить югорчанам благоустроенное жилое помещение. Иск удовлетворен в полном объеме. Обитатели аварийного дома уже перебрались в новую квартиру.