Возраст живущих в югорских городах и районах людей оценили в Тюменьстате

Средний возраст жителей Югры – 36 лет. Об этом следует из рейтинга городов и районов Югры по среднему возрасту населения, подготовленного Ugra-News совместно с Тюменьстатом.

Самым «молодым» городом Югры стал Ханты-Мансийск – средний возраст населения здесь составил 34,3 года. Следом идет Сургут (34,8) и Пыть-Ях (35,5). Замыкают рейтинг Югорск, Лангепас и Урай, где средний возраст жителей превысил 37 лет.

Самым «молодым» районом Югры стал Сургутский (33,7). Второе и третье места заняли Белоярский и Березовский районы – с показателями 36,7 и 36,9 года. На последних местах в рейтинге районов оказались Ханты-Мансийский, Кондинский и Нижневартовский, где средний возраст населения составил чуть более 38 лет.