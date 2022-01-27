1 934 новых случая COVID-19 зарегистрировано во всех муниципалитетах ХМАО

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 1 934 новых случая COVID-19. Это – абсолютный рекорд по суточному приросту зараженных. При этом роста тяжелого течения болезни нет.

Новые заболевшие выявлены во всех муниципалитетах. Половина новых случаев приходится на Сургут – 840 зараженных. В Нижневартовске диагноз подтвердили у 294 человек, в Ханты-Мансийске – у 161.

Почти все заболевшие, 1 821 человек, обратились к врачам с симптомами ОРВИ. Пневмония диагностирована у 93 пациентов. Среди пациентов ковид-госпиталей в тяжелом состоянии находятся 54 человека, 29 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Умерли за сутки семь пациентов. Общее число летальных случаев выросло до 2 155.

За весь период пандемии в Югре зарегистрировано 107 669 случаев новой коронавирусной инфекции.