Продукты дорожают в ХМАО быстрее промтоваров и услуг

В декабре 2021 года годовая инфляция в Югре слегка ускорилась – с 5,39% месяцем ранее до 5,46%. При этом цены в регионе растут медленнее, чем в целом по стране (8,39%) и в Уральском федеральном округе (7,03%). На динамику инфляции в округе преимущественно оказали влияние повышение спроса на услуги пассажирского транспорта, рост издержек операторов сотовой связи и авиаперевозчиков. Таковы официальные данные Банка России.

Рост цен на продукты снизился с 7,22% в ноябре до 6,90% в декабре. «Основной вклад в уменьшение показателя внесла динамика цен на плодоовощную продукцию. На фоне роста объемов производства тепличных хозяйств снизились годовые темпы удорожания помидоров и огурцов. Годовой темп прироста цен на картофель, морковь, лук снизился отчасти благодаря стремлению производителей быстрее реализовать часть урожая с невысокими перспективами хранения», - объяснили специалисты.

Непродовольственные товары дорожали еще медленнее – темп прироста цен в декабре составил 5,01%. А вот годовой темп прироста цен в сфере услуг ускорился с 3,91% в ноябре до 4,66% в декабре.

«Основной вклад в его увеличение внесла динамика цен на услуги пассажирского транспорта и услуги связи. Повышенный спрос в предпраздничные дни и динамическое ценообразование в сфере железнодорожного транспорта привели к удорожанию в годовом выражении проезда в плацкартном вагоне нефирменного поезда и купейном вагоне поезда дальнего следования. Рост издержек перевозчиков на авиационное топливо в условиях расширения спроса на перелеты (в том числе со стороны работающих вахтовым методом) привел к увеличению годового темпа прироста стоимости авиабилетов», - рассказали в ЦБ. Кроме того, из-за плохой погоды стали дороже поездки на такси. Также мобильные операторы подняли цены на свои услуги из-за издержек на фоне модернизации сетей, обновления специального оборудования и программного обеспечения.