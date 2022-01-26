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​Югорчанина осудили за контрабанду леса

Югорчанин незаконно отправлял лесоматериалы в Узбекистан и Азербайджан

​Югорчанина осудили за контрабанду леса
pixabay.com

В Екатеринбурге вынесен приговор жителю Югру. Верх-Исетский райсуд признал его виновным в контрабанде лесоматериалов, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«Судом установлено, что в январе и феврале 2020 года мужчина организовал незаконное перемещение в Республику Узбекистан и Азербайджанскую Республику лесоматериалов объёмом 571 м3 на сумму более 4,5 млн рублей», - говорится в сообщении пресс-службы.

Суд назначил югорчанину наказание в виде лишения свободы сроком 4 года условно и штраф 300 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.


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Сегодня в 14:44, просмотров: 141, комментариев: 0
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