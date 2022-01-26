В Роспотребнадзоре объяснили взрывной рост числа заражений коронавирусом в ХМАО

Санврачи Югры во время заседания оперштаба рассказали, почему растет чисто заболевших ковидом. Среди основных причин специалисты Роспотребнадзора выделили: появление более заразного штамма, выезд за пределы округа и страны во время зимних каникул и открытие школ.

«Доля заражений в местах массового пребывания людей составляет 65,4%, в семье — 23,5%. Завозные случаи из-за рубежа за неделю — 164 случая, это на 22% больше, чем на второй неделе», — сообщила глава Роспотребнадзора региона Майя Соловьева.

Отметим, что за последние сутки в ХМАО выявили 1113 зараженных ковидом. С понедельника школьники Сургута вышли на дистант. Спортивные секции также закрыты на две недели.