Югорский депутат Великий высказался за трудоустройство заключенных

Более 400 человек, находящихся в учреждениях исправительной системы Югры, имеют исковые обязательства перед потерпевшими. Сумма, которую они должны возместить в качестве ущерба, а также предоставить на содержание несовершеннолетних детей, составляет около 160 млн рублей. Об этом сообщил депутат думы Югры, член фракции «Единая Россия» Сергей Великий.

По данным ФСИН, в местах лишения свободы в округе находятся более тысячи граждан трудоспособного возраста, отметил депутат. По его оценке, было бы разумно трудоустроить заключенных на производства, организованные местными предпринимателями.

Речь идет о реализации сотрудничества федеральной системы исполнения наказания РФ с предпринимательским сообществом по размещению некоторых производств на площадках уголовно-исполнительной системы. По мнению Сергея Великого, подобная оптимизация рабочей силы является весьма эффективным решением, от которого выигрывают не только предприниматели, но и осужденные.

«Вполне разумно предоставить одним возможность трудом возместить ущерб, другим – обрести профессиональную практику, получить определенный заработок за свою работу», – добавил депутат.

Он также подчеркнул, что к работе на производствах привлекаются осужденные по конкретным видам преступлений – «люди, не представляющие опасности для общества». «Поэтому в некоторых случаях допускается участие осужденных в работе на производствах, которые размещаются за пределами исправительных учреждений», - отметил парламентарий.

На сегодня в Югре из общего числа осужденных к трудовой деятельности привлекались лишь 495 человек. В Нижневартовске и Сургуте планируется создание изолированных участков для осужденных к принудительным работам, рассчитанных примерно на 260 осужденных.