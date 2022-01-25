В минувшем году югорчане получили 16,5 тысячи автокредитов

Число выданных автокредитов в ХМАО в 2021 году увеличилось на 12,1% по сравнению с 2020-м. Если в 2020 году было выдано 14 725 кредитов, то в прошлом – уже 16 512, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом в России в минувшем году было выдано 1 006,6 тыс. автокредитов, что на 11,1% больше по сравнению с 2020-м. Этот показатель стал вторым за всю историю наблюдений за сегментом автокредитования. Больше автокредитов банки предоставили только в 2013 году – 1 108,8 тыс.

Средний уровень одобрения заявок в 2021 году составил 37,3%, снизившись на 0,7 процентного пункта по сравнению с 2020-м. Уровень одобрения снижался в течение практически всего года. Если в январе 2021-го банки одобряли 43,7% всех заявок на автокредиты, то в декабре 2021 – всего 33,1%.

«Что касается выданных автокредитов, то их количество увеличилось в основном за счет автомобилей с пробегом. В то же время дилеры были заинтересованы в том, чтобы продавать больше машин в кредит для увеличения своих доходов. Из-за этого выросло количество досрочных погашений», - отметил исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов.