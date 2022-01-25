Против жителя Нефтеюганска, укусившего полицейского, возбуждено уголовное дело

В Нефтеюганске возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя. Он подозревается в применении насилия в отношении представителя власти, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Инцидент произошел поздним вечером 19 января в квартире одного из домов в 17 микрорайоне. Подозреваемый распивал спиртные напитки со своей сожительницей. Проживающие в доме люди вызвали на место сотрудника полиции. Он потребовал от буйного мужчины прекратить нарушение общественного порядка, однако тот в ответ укусил полицейского в области правого плеча.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.