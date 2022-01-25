В ХМАО студенты хотят работать менеджерами по продажам и продавцами-консультантами

Самая популярная профессия среди студентов ХМАО – это менеджер по продажам и по работе с клиентами. В такой работе заинтересованы 7,8% югорских соискателей 18-24 лет с незаконченным высшим образованием. Об этом следует из результатов исследования HeadHunter.ru, специалисты которого проанализировали резюме региональных студентов и выяснили, кем и за сколько молодые югорчане хотят работать прямо сейчас.

На втором месте по популярности оказалась профессия продавца-консультанта и кассира (6,7%), на третьем – администратора (6,4%), на четвертом – работа курьером (5%), на пятом – экономистом (4,7%).

«Реже всего студенты из Югры сегодня ищут работу токарем, сварщиком, маляром, дворником, поваром – буквально единичные резюме. По России реже всего резюме студентов можно встретить среди дворников, маляров и сварщиков – в пределах 50 штук на всю страну», - говорится в сообщении пресс-службы HeadHunter.

Югорские студенты рассчитывают в среднем на зарплату 40 тыс. руб.