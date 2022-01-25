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В Радужном суд рассмотрит дело о хищении бюджетных денег при устройстве тротуара

Югорский бизнесмен предстанет перед судом за хищение бюджетных денег

В Радужном суд рассмотрит дело о хищении бюджетных денег при устройстве тротуара
pixabay.com

В Радужном перед судом предстанет индивидуальный предприниматель, обвиняемый в мошенничестве, совершенном в крупном размере, сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО. Следствие установило, что с марта по октябрь 2020 года бизнесмен выполнял работы по устройству тротуара в рамках муниципального контракта. При этом он использовал строительные материалы, изготовленные в Радужном кустарным способом и не отвечающие требованиям ГОСТ.

«Действуя умышленно, он представил заказчику документы, содержащие заведомо ложные сведения о понесенных расходах на приобретение им тротуарной плитки и ее транспортировку из Нижневартовска. В результате указанных незаконных действий обвиняемый совершил хищение бюджетных денежных средств на общую сумму более 250 тыс. рублей», - сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Уточняется также, что в суд ушел иск о взыскании с обвиняемого ущерба, причиненного преступлением, которое находится на рассмотрении.


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Сегодня в 12:23, просмотров: 151, комментариев: 0
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