В Югре за сутки зарегистрировано 1 102 случая COVID-19

В Югре за минувшие сутки зарегистрировано 1 102 новых случая COVID-19 в 20 муниципалитетах. Лидером по суточному приросту остается Сургут, где выявлено 428 зараженных. Также в тройке Нижневартовск (195) и Ханты-Мансийск (90).

Почти все зараженные обратились к врачам с симптомами ОРВТ. Пневмонию диагностировали у 36 человек. У 12-ти болезнь протекает бессимптомно.

Число активных случаев ковида выросло до 8 501. Состояние 52 пациентов тяжелое, 33 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Умерли за сутки пять человек, общее число летальных случаев – 2 142.

За весь период пандемии в регионе зарегистрировано 104 622 случая новой коронавирусной инфекции.