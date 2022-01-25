Власти Нефтеюганска выделили два десятка миллионов на макет подводной лодки

В Нефтеюганске установят макет подводной лодки в натуральную величину. Конструкция появится на примыкающей к площади Юбилейная территории. Ее возведением займется нефтеюганская компания «Городстрой», ставшая победителем ранее объявленного мэрией конкурса. Информация об этом опубликована на официальном сайте госзакупок.

Стоимость контракта составила 20,5 млн рублей. За эту сумму подрядчик должен построить муляж субмарины, а также скамейки и детские качели рядом с ней. Работы должны завершиться не позднее 25 августа текущего года.

Согласно документации закупки, длина подводной лодки составит 17 метров, ширина – 7 метров, высота - почти 5 метров. Конструкция будет подсвечена.