Новые случаи заболевания штаммом омикрон выявлены в Нижневартовске и Мегионе

В Югре выявлены 13 зараженных штаммом омикрон. По статистике, предоставленной Роспотребнадзором, случаи зафиксированы:

в Ханты-Мансийске – 1 случай (завозной из Египта);

в Нижневартовске – 1 случай (заболевший за пределы Российской Федерации не выезжал);

в Мегионе – 1 (заболевший за пределы Российской Федерации не выезжал);

в Сургуте – 10 случаев, из них 1 завозной из ОАЭ.

«Во всех тринадцати случаях заболевание протекает по типу ОРВИ. Ситуация находится на контроле», – сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Напомним, что в регионе за минувший день 1 280 человек оказались заражены коронавирусом. Умерли за сутки четыре пациента, за весь период пандемии – 2 137 югорчан.