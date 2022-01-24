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В Сургуте за сутки ковидом заболели 597 человек

В Югре зафиксировано 1280 новых случаев заражения коронавирусом

В Сургуте за сутки ковидом заболели 597 человек
Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 1 280 новых случаев COVID-19. Это очередной антирекорд. Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии — 103 520.

Новые зараженные выявлены в 20 муниципалитетах. Лидерами по суточному приросту остаются Сургут (597), Ханты-Мансийск (167) и Нижневартовск (153).

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 50, с симптомами ОРВИ – 1 224, в бессимптомной форме заболевания – 6.

Выздоровели за весь период пандемии — 93 881 человек. Умерли за сутки четыре пациента, за весь период пандемии – 2 137 югорчан.


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Сегодня в 10:44, просмотров: 128, комментариев: 0
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