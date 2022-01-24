В Югре зафиксировано 1280 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 1 280 новых случаев COVID-19. Это очередной антирекорд. Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии — 103 520.

Новые зараженные выявлены в 20 муниципалитетах. Лидерами по суточному приросту остаются Сургут (597), Ханты-Мансийск (167) и Нижневартовск (153).

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 50, с симптомами ОРВИ – 1 224, в бессимптомной форме заболевания – 6.

Выздоровели за весь период пандемии — 93 881 человек. Умерли за сутки четыре пациента, за весь период пандемии – 2 137 югорчан.