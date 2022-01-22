Губернатор ХМАО объявила о новых ковидных ограничениях

Губернатор Югры Наталья Комарова ввела новые ковидные ограничения и продлила старые. Так, согласно постановлению, для недопущения распространяя коронавируса приняты следующие меры:
- граждане 60+ и лица с хроническими заболеваниями должны соблюдать режим самоизоляции. Работодатели, в свою очередь, должны перевести данные категории населения (не менее 60%) на удаленный формат;
- осуществлять допуск на работу сотрудников, возвращающихся из командировок, отпусков, при наличии отрицательного результата теста на ПЦР-исследование, в том числе экспресс-методом;
- организовать телефонные опросы граждан 60+ об их самочувствии;
- депздрав должен обеспечить готовность лабораторий по выявлению ковид-положительных югорчан на круглосуточный формат работы;
- оказывать содействие в добровольной вакцинации против новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, детей в возрасте с 12 лет;
- оформление листков нетрудоспособности дистанционно;
- приостановить деятельность детских игровых комнат, кальянных, развлекательных центров;
- запрет на массовые мероприятия (исключая деятельность театров, музеев, галерей, библиотек, а также культурных и спортивных мероприятий, но с учетом соблюдений мер предосторожности);
- запрет на массовую регистрацию брака (в здании ЗАГСа могут находиться в момент бракосочетания только восемь человек);
- деятельность организаций общественного питания осуществляется без проведения в них торжественных, досуговых и иных мероприятий с массовым участием граждан;
- запрет детям до 14 лет на посещение ТЦ без сопровождения взрослых.
Также во многих муниципалитетах Югры школьники и студенты должны перейти на удаленный формат обучения.