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В Урае ввели ковидные ограничения

В Урае школьников перевели на дистант и запретили мероприятия в помещениях

В Урае ввели ковидные ограничения
Фото: pixabay.com

В Урае с 24 по 5 февраля ввели ограничительные меры в связи с коронавирусом. По словам представители администрации муниципалитета, запрет распространяется на:

  • проведение массовых культурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях;
  • работу кинозала ККЦК «Юность Шаима»;
  • фитнес-центрам также рекомендовано приостановить деятельность.

Школьники и воспитанники учреждений допобразования будут учиться удаленно. Казенным образовательным учреждениям рекомендовано принять аналогичные меры.

Напомним, что за сутки в Югре выявили около тысячи зараженных коронавирусом.


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Сегодня в 17:01, просмотров: 39, комментариев: 0
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