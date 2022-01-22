В Урае школьников перевели на дистант и запретили мероприятия в помещениях

В Урае с 24 по 5 февраля ввели ограничительные меры в связи с коронавирусом. По словам представители администрации муниципалитета, запрет распространяется на:

проведение массовых культурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях;

работу кинозала ККЦК «Юность Шаима»;

фитнес-центрам также рекомендовано приостановить деятельность.

Школьники и воспитанники учреждений допобразования будут учиться удаленно. Казенным образовательным учреждениям рекомендовано принять аналогичные меры.

Напомним, что за сутки в Югре выявили около тысячи зараженных коронавирусом.