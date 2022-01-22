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Около 800 раз югорчане пожаловались на плохую уборку снега с декабря 2021 года

Чаще всего на плохую уборку снега жаловались в соцсетях жители Лангепаса

Около 800 раз югорчане пожаловались на плохую уборку снега с декабря 2021 года
Фото: Администрация Сургута

Жители ХМАО 795 раз жаловались на плохую уборку снега в социальных сетях с декабря 2021 года. Информацию об этом опубликовали в Югорском центре управления регионом.

Так, по данным статистики, чаще всего об этой проблеме говорили жители Лангепаса – там зарегистрировано 159 обращений. На втором месте оказался Сургут (88), «бронзу» взял Ханты-Мансийск (76).

Также специалисты Югорского ЦУР следят за недовольством, возникшим из-за некачественной работы управляющих компаний. Напомним, что ранее в Сургуте определили аутсайдеров по очистке дворов от снега. Ими оказались ТСЖ «Атлант», ТСЖ Управдом и ТСН Генерала-Иванова 3/2.


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Сегодня в 14:26, просмотров: 24, комментариев: 0
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