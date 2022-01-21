На лекарства для больных ковидом югорчан выделили более 180 миллионов

В ХМАО выделили больше 180 миллионов рублей на покупку лекарств для пациентов с подтвержденным ковидом, проходящих лечение на стационарной основе. Об этом на заседании оперативного штаба сообщила глава региона Наталья Комарова.

«Правительством Югры выделено из резервного фонда 181,9 млн департаменту здравоохранения на приобретение лекарственных препаратов, содержащих искусственные моноклональные антитела, для лечения коронавирусной инфекции у граждан, получающих медпомощь в стационарных условиях», – заявила губернатор округа.