В Березовском районе ввели ограничения движения на зимниках

На территории Березовского района из-за повышения температуры воздуха введено ограничение пропускной способности зимних автомобильных дорог и ледовых переправ общего пользования грузоподъемностью до 15 тонн. Ограничения действуют с 20 января, сообщили в пресс-службе окружного департамента дорожного хозяйства и транспорта.

Информация об отмене ограничения будет сообщена дополнительно.

Согласно прогнозам синоптиков, в Березовском районе сегодня ожидается -7 градусов, возможен снегопады. За несколько дней до этого столбик термометра поднимался до 0 градусов.