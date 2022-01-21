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Югорчан предупредили об ограничениях в работе зимников

В Березовском районе ввели ограничения движения на зимниках

Югорчан предупредили об ограничениях в работе зимников
департамент дорожного хозяйства ХМАО / instagram.com

На территории Березовского района из-за повышения температуры воздуха введено ограничение пропускной способности зимних автомобильных дорог и ледовых переправ общего пользования грузоподъемностью до 15 тонн. Ограничения действуют с 20 января, сообщили в пресс-службе окружного департамента дорожного хозяйства и транспорта.

Информация об отмене ограничения будет сообщена дополнительно.

Согласно прогнозам синоптиков, в Березовском районе сегодня ожидается -7 градусов, возможен снегопады. За несколько дней до этого столбик термометра поднимался до 0 градусов.


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Сегодня в 16:09, просмотров: 109, комментариев: 0
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