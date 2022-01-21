Смертность в ХМАО за минувший год выросла почти на 13%

В 2021 году в Югре умерли 14 228 человек – это на 12,7% больше, чем в 2020-м. Об этом говорится в отчете регионального управления записи актов гражданского состояния. При этом в 2020 году смертность по сравнению с 2019-м выросла на 26,2%, отмечает Znak.com. Таким образом, с начала пандемии коронавируса число летальных случаев увеличилось почти на 40%.

Смертность в ХМАО растет на фоне падения рождаемости. По данным ЗАГСа, в прошлом году в округе родился 19 841 ребенок – это на 4,4% меньше, чем в 2020-м.

Наибольшее количество смертей в регионе в прошлом году зафиксировано в октябре и ноябре – умерли 1 378 и 1 641 человек соответственно. В среднем каждый шестой летальный случай в Югре был от коронавируса, следует из отчетов Росстата.