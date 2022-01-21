В ХМАО поставлен новый рекорд по суточной заболеваемости COVID-19

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 665 новых случаев COVID-19. Это – абсолютный рекорд за весь период пандемии. Новые зараженные выявлены почти во всех муниципалитетах. Лидерами по суточному приросту остаются Сургут, где выявлено 292 ковид-пациента, Ханты-Мансийск (81) и Нижневартовск (76).

Сейчас лечение проходят почти 4,5 тысячи человек. Состояние 47 пациентов тяжелое, 31 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Умерли за сутки шесть пациентов, за весь период пандемии - 2 121 человек.

Общее число заболевших за весь период пандемии перевалило за 100 тысяч человек.

Напомним, накануне в Югре был зарегистрирован новый штамм COVID-19 «омикрон». Вирус выявлен у жителя округа, который вернулся из отпуска в Египте.