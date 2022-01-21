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​На горнолыжной базе в Пыть-Яхе при спуске на тюбинге погиб человек

Следователи работают на горнолыжной базе в Пыть-Яхе, где погиб человек

​На горнолыжной базе в Пыть-Яхе при спуске на тюбинге погиб человек
Фото: hmao.sledcom.ru

На горнолыжной базе в Пыть-Яхе при спуске на тюбинге погиб 52-летний мужчина. По факту происшествия проводится проверка.

Трагедия произошла около полудня в четверг, 20 января. Известно, что погибший – сотрудник базы.

«По предварительным данным, 52-летний работник горнолыжной базы города Пыть-Яха, пренебрегая правилами безопасности, спустился на тюбинге со склона базы во время работы снегоуплотнительной техники. У подножья горнолыжного склона он совершил столкновение с двигающимся во встречном направлении ратраком, в результате чего получил смертельные травмы», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

В настоящее время следователями выясняются все обстоятельства ЧП, чтобы принять решение о возбуждении уголовного дела.


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Сегодня в 10:38, просмотров: 75, комментариев: 0
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