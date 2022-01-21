В Нефтеюганске пенсионерка, перебегая дорогу на «красный», попала под автомобиль

За минувшие сутки на дорогах ХМАО в ДТП пострадали две пожилые женщины, нарушившие правила дорожного движения.

«В 14.12 в городе Нефтеюганск 46-летний мужчина, управляя транспортным средством «Мерседес», на регулируемом перекрёстке, предварительно, при повороте налево на разрешающий сигнал светофора допустил наезд на 72-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Ранее, в Березово около 12.15, на нерегулируемом перекрестке, 34- летний мужчина, управляя автомобилем «Шевроле Нива», допустил наезд на 72-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. В обоих ДТП пешеходы получили травмы», - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за 20 января на территории округа зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых пять человек получили травмы.