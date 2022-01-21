16+
Логотип Сиапресс
USD  76,4408   EUR  86,8215  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В прокуратуре Югры открыли «горячую линию» по вопросам алкоголя

Югорчане могут жаловаться на нарушения в сфере оборота алкоголя в прокуратуру

В прокуратуре Югры открыли «горячую линию» по вопросам алкоголя

В прокуратуре ХМАО-Югры открыли «горячую линию» по вопросам нарушений в сфере оборота алкогольной продукции.

«В целях противодействия незаконному обороту этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции и использованию средств индивидуализации товаров (работ, услуг) в прокуратуре автономного округа открыта «горячая линия», - говорится в сообщении пресс-службы окружного надзорного ведомства.

Обращаться следует по тел.: 8(3467) 35-22-60. Можно сообщать информацию о фактах незаконной реализации алкогольной продукции, в том числе продаже ее без соответствующей лицензии, несовершеннолетним и в ночное время, а также о случаях оборота контрафактных товаров.

Напомним, в декабре 2021 и январе 2022 года в Югре в результате отравления суррогатным алкоголем погибли 12 человек. В ходе проверок сотрудники полиции ХМАО изъяли из оборота на территории округа около 10 тыс. литров некачественного алкоголя. Продукция, схожая с той, что убила югорчан, обнаружена как минимум в пяти поселениях и районах Югры.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 09:25, просмотров: 115, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте будут судить замначальника СвЖД за путешествие в служебном вагоне 1996
  2. В Сургуте повредили недавно установленную теплую остановку 1668
  3. Напавший на врача после осмотра жены югорчанин избежал наказания 1214
  4. ​Советник главы Сургута Роман Клим возглавил новый департамент 1162
  5. ​Потерпите до конца недели: в Сургуте все силы брошены на расчистку тротуаров 1011
  6. В Югре из-за ковида на карантин закрыли 90 школьных классов 978
  7. Футболисты Аршавин и Быстров приедут в Сургут 941
  8. Взрывной рост! В Югре за сутки выявили 447 заболевших ковидом 910
  9. В Сургуте будут жестче относиться к нарушителям масочного режима 885
  10. СМИ сообщили о задержании замминистра транспорта Владимира Токарева 881
  1. ​Как получить медотвод от ковид-вакцинации 28289
  2. ​Житель Нефтеюганска пошел на преступление ради северной надбавки 4433
  3. ​Опасный разворот: водитель УАЗа спровоцировал серьезное ДТП под Нефтеюганском 3671
  4. ​В Нижневартовске назначен новый главный дорожник 3498
  5. ​В Нижневартовске в ДТП погиб ребенок // ВИДЕО 3000
  6. ​Мужчину, который приставал к 10-летней девочке в Сургуте, задержали 2981
  7. ​Пока невидимый широкому кругу, но важнейший процесс борьбы за приличный облик города идет в Сургуте 2834
  8. ​Сургутские незрячие малыши, ставшие сиротами в новогодние каникулы, обретут новую семью 2681
  9. ​На трассе в ХМАО в ДТП погиб человек, трое пострадали 2629
  10. ​Обвиняемый по делу о хищении 170 млн рублей у дольщиков Нефтеюганска полностью оправдан 2551
  1. ​Как получить медотвод от ковид-вакцинации 28289
  2. Вторая медсестра Сургутской травматологической больницы покончила с собой 19949
  3. Югорчанка хотела поправить свое финансовое положение, но подарила кредитные деньги лжепровидице 11518
  4. ​В Нефтеюганске прошел забег Дедов Морозов и Снегурочек 10058
  5. ​Нетрезвая автоледи спровоцировала массовое ДТП в Югре 9800
  6. Югорская медсестра спасла пассажирку самолета во время полета 8611
  7. ​В Нижневартовске эвакуируют крупные торговые центры 8563
  8. Близ Нефтеюганска выбросили нераспроданные ели: горожане недовольны 8468
  9. Найден подозреваемый в убийстве вартовчанина, совершенном 18 лет назад 8440
  10. ​Дознавателя из Нижневартовска осудили за фальсификацию доказательств по уголовному делу 8200

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика