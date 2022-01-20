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«Кулагин, убери!». Жители Советского оставили послание главе на сугробе

Возмущенные югорчане обратились к главе района с помощью сугроба

«Кулагин, убери!». Жители Советского оставили послание главе на сугробе
"Подслушано Советский ХМАО" / vk.com

Жители Советского, которые не могут добиться от чиновников качественной очистки дорог от снега, оставили послание главе Александру Кулагину на сугробе. На куче неубранного снега появилась ярко-красная надпись: «Кулагин убери». Фото опубликовано в одном из местных пабликов в соцсети «ВКонтакте».

Обращение жителей Советского не осталось незамеченным. «Сегодня в городе на снежных навалах неравнодушными жителями были краской нанесены надписи с просьбой убрать снег. Благодарен за то, что обратили внимание на проблемные места», - прокомментировал инцидент Александр Кулагин.

По его словам, он практически ежедневно совершает вечерний объезд города, анализирует состояние дороги и качество работы подрядчика за день.

«Подрядчику неоднократно делались замечания за размещение снежных масс вблизи перекрестков. Считаю это абсолютно недопустимым, снег не должен мешать обзору на перекрестках и на выездах из дворов», - говорится в сообщении главы, опубликованном на сайте горадминистрации.

Александр Кулагин добавил, что «все проблемные места актируются, и к подрядчику будут применены меры ответственности, предусмотренные контрактом».

«Если есть какие-то замечания по содержанию дорог в городе, я с благодарностью их выслушаю и поручу специалистам администрации и «Городского центра услуг» отработать вопросы с подрядчиком», - резюмировал глава Советского.


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Сегодня в 16:23, просмотров: 56, комментариев: 0
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