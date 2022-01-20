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Суррогатный алкоголь, убивший 12 югорчан, обнаружили в пяти поселениях и районах ХМАО

В Югре из продажи изъято около 10 тысяч литров некачественного алкоголя

Суррогатный алкоголь, убивший 12 югорчан, обнаружили в пяти поселениях и районах ХМАО
86.мвд.рф

Около 10 тыс. литров некачественного алкоголя изъяли из оборота в ХМАО сотрудники полиции после гибели 12 человек от отравления суррогатом в Кондинском и Октябрьском районах. Продукция, схожая с той, что убила югорчан, обнаружена как минимум в пяти поселениях и районах Югры, сообщили в пресс-службе управления УМВД России по ХМАО.

Суррогаты выявлены в Кондинском и Нефтеюганском районах, Нефтеюганске и в населенных пунктах Унъюган и Кормужиханка Октябрьского района. Всего изъято 327 литров этой «жидкости, или 654 бутылки.

«Это именно то, что поступило в округ из Тюмени и убило людей. При этом анализы лаборатории показали, что только каждая третья бутылка является смертельным метанолом. Остальные «напитки» изготовлены на основе этилового спирта», — сообщили в пресс-службе полиции.

Возбуждено шесть уголовных дел, фигурантами по ним проходят девять человек. Также составлено более 40 протоколов об административных правонарушениях за незаконную розничную продажу алкогольной продукции.

Напомним, всего от отравления суррогатом в Кондинском и Октябрьском районах ХМАО умерли 12 человек, еще семь пострадали. Возбуждено уголовное дело. Суррогатный алкоголь под названием «Царская охота» и «Родники Сибири» поставлялся из Тюмени, где от отравления умерли девять человек. По этому делу в Тюмени задержаны девять человек. В Югре в СИЗО помещены два человека, подозреваемых в распространении смертельного суррогата.


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Сегодня в 15:24, просмотров: 149, комментариев: 0
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