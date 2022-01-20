В Югре выявили первые два случая инфицирования «омикроном»

В ХМАО официально зафиксировали первые два случая заражения омикрон-штаммом COVID-19. Первого заболевшего югорчанина выявили в Омской области. После полученного отрицательного теста он вернулся домой, а лица, контактировавшие с ним, были обследованы, сообщила пресс-служба окружного управления Роспотребнадзора.

«Второй пациент вернулся из отпуска в Египте. Противоэпидемические мероприятия проведены по мере выявления данного случая, не дожидаясь результатов молекулярно-генетического исследования. Круг контактных установлен, взят под наблюдение, изолирован», – говорится в сообщении ведомтсва.

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