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Взрывной рост! В Югре за сутки выявили 447 заболевших ковидом

Суточный прирост ковидных пациентов в ХМАО превысил значения 2020 года

Взрывной рост! В Югре за сутки выявили 447 заболевших ковидом
Фото: siapress.ru

За сутки в ХМАО выявлено 447 новых случаев заражения коронавирусом, заболеваемость пиковые значения первого года пандемии – 2020. Новые пациенты зарегистрированы в 20 муниципалитетах Югры. Больше всего в Сургуте – 170, Нижневартовске – 50, в Ханты-Мансийске – 49.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 28, с симптомами ОРВИ – 414, в бессимптомной форме заболевания – 5.

Накануне от ковида скончались пять пациентов, всего за весь период пандемии – 2 115.

Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии — 99 486. Выздоровели за весь период пандемии — 93 511 человек


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Сегодня в 11:21, просмотров: 174, комментариев: 1
Комментарии:
Альберт Леонов
Сегодня в 11:29
Чего за удивлялись? Тестировать больше стали - вот рост.
Надо писать сколько госпитализировали ..

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