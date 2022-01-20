Губернатор ХМАО Наталья Комарова проведет прямую линию «#ЗимавЮгре». Беседа с югорчанами состоится в пятницу, 21 января, сообщили в окружном департаменте общественных и внешних связей.

«Обсудим качество предоставления услуг коммунальными, дорожными службами, состояние зимников, исполнение поручений. Уделим внимание уборке снега. Центр управления регионом фиксирует эту тему как одну из проблемных в январе – 641 обращение», – написала Наталья Комарова в своих соцсетях.

Вопросы и предложения принимаются в комментариях к соответствующим постам, размещенным в соцсетях «Инстаграм», «ВКонтакте» и «Одноклассники». С ними будут работать главы муниципальных образований, отраслевые ведомства, эксперты центра управления регионом.

Трансляция стартует в 12:00 в аккаунтах главы региона в соцсетях, а также в группе региона «Югра» в соцсети «ВКонакте».