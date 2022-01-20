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Наталья Комарова обсудит работу коммунальных служб с югорчанами

Наталья Комарова проведет прямую линию «#ЗимавЮгре»

Наталья Комарова обсудит работу коммунальных служб с югорчанами
admhmao.ru

Губернатор ХМАО Наталья Комарова проведет прямую линию «#ЗимавЮгре». Беседа с югорчанами состоится в пятницу, 21 января, сообщили в окружном департаменте общественных и внешних связей.

«Обсудим качество предоставления услуг коммунальными, дорожными службами, состояние зимников, исполнение поручений. Уделим внимание уборке снега. Центр управления регионом фиксирует эту тему как одну из проблемных в январе – 641 обращение», – написала Наталья Комарова в своих соцсетях.

Вопросы и предложения принимаются в комментариях к соответствующим постам, размещенным в соцсетях «Инстаграм», «ВКонтакте» и «Одноклассники». С ними будут работать главы муниципальных образований, отраслевые ведомства, эксперты центра управления регионом.

Трансляция стартует в 12:00 в аккаунтах главы региона в соцсетях, а также в группе региона «Югра» в соцсети «ВКонакте».


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Сегодня в 10:52, просмотров: 172, комментариев: 1
Комментарии:
Альберт Леонов
Сегодня в 11:28
Снегу много, спору нет. Убирают его, как могут. Дело не в том как убирают, дело в приоритете. Если приоритет ЛЮДИ - тогда будут в первую очередь чистить тротуары вдоль дорог, дорожки пешеходные к социальным учреждениям: школам, больницам, детским садам. Что бы дети могли до школы дойти, бабушки и дедушки до поликлиник, детских садов. В аптеку сходить. Но люди не приоритете. Дороги, вот что чистим. А мамочки с детскими колясками и санками, как Сизиф, катящий камень.. Ходим козьими тропами. Смешно, но тропы до администраций: Сургута, Сургутского района.. Зато фасад - чисто! Очищают. Пуль в глаза. Но для кого? Не хочу никого обвинять, говорить что плохо работают.. Нет! Просто надо приоритеты расставить. И все. Что важнее люди, которые передвигаются пешком или те кто едут по дорогам на машинах? Кого больше? Где самы социально незащищенные слои? Я за ЛЮДЕЙ! а ВЫ?!

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