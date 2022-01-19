В ХМАО житель Алтайского края попался на даче взятки полицейскому

В Югре возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Алтайского края. Он подозревается в даче взятки, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Инцидент произошел вечером 12 января в районе 736 км дороги «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск». По данным следствия, сотрудники ДПС остановили автомобиль, водитель которого, ранее лишенный прав, был заподозрен в использовании недействительного водительского удостоверения.

«Желая избежать административной ответственности, подозреваемый передал сотруднику полиции в качестве взятки 40 тысяч рублей, положив их между передними сиденьями патрульного автомобиля», - отметили в пресс-службе ведомства.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, расследование продолжается.