16+
Логотип Сиапресс
USD  76,8697   EUR  87,1318  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Положил купюру между сиденьями. В Югре водителя подозревают в даче взятки полицейскому

В ХМАО житель Алтайского края попался на даче взятки полицейскому

Положил купюру между сиденьями. В Югре водителя подозревают в даче взятки полицейскому
pixabay.com

В Югре возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Алтайского края. Он подозревается в даче взятки, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Инцидент произошел вечером 12 января в районе 736 км дороги «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск». По данным следствия, сотрудники ДПС остановили автомобиль, водитель которого, ранее лишенный прав, был заподозрен в использовании недействительного водительского удостоверения.

«Желая избежать административной ответственности, подозреваемый передал сотруднику полиции в качестве взятки 40 тысяч рублей, положив их между передними сиденьями патрульного автомобиля», - отметили в пресс-службе ведомства.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, расследование продолжается.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 16:24, просмотров: 226, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Обвиняемый по делу о хищении 170 млн рублей у дольщиков Нефтеюганска полностью оправдан 1651
  2. В Нижневартовске пропала 17-летняя девушка. UPD 1478
  3. В Нижневартовске нашли замену арестованному из-за коррупции Александру Макарикову 687
  4. ​В мэрии Сургута раскрыли причину сугробов во дворах по Университетской улице 576
  5. ​Заведующий отделением сургутской «травмы», пойманный на взятках, отправится в колонию строгого режима 559
  6. В двух городах ХМАО перекрывают улицы на время крестного хода 544
  7. 299 югорчан заболели ковидом: это число достигло пикового значения в 2020 году 494
  8. Какие изменения ждут сургутское кладбище в 2022 году 489
  9. Названы города, куда россияне готовы переехать ради карьеры 476
  10. В 2022 году сургутский крематорий модернизируют 461
  1. ​Как получить медотвод от ковид-вакцинации 27555
  2. ​Нижневартовск занял 19 место в списке городов с самым высоким качеством жизни 4117
  3. В Югре любительница быстрой езды не справилась с управлением и врезалась в ГАЗель 3834
  4. ​Житель Нефтеюганска пошел на преступление ради северной надбавки 3798
  5. В Сургуте отменят работу купели на реке 3477
  6. Югорчанину выплатили 400 тысяч рублей за полученный на работе ожог 3374
  7. ​В Нижневартовске задержаны члены медицинской ОПГ, торговавшие поддельными ковид-сертификатами 3167
  8. ​В Нижневартовске эвакуируют школы 3093
  9. ​Опасный разворот: водитель УАЗа спровоцировал серьезное ДТП под Нефтеюганском 2782
  10. ​Мужчину, который приставал к 10-летней девочке в Сургуте, задержали 2750
  1. ​Как получить медотвод от ковид-вакцинации 27555
  2. Вторая медсестра Сургутской травматологической больницы покончила с собой 19770
  3. ​Из благополучной семьи и без криминального прошлого: СМИ рассказали о подростке- лжеминере из Нефтеюганска 11483
  4. ​Бывший глава Нефтеюганска Дегтярев вернулся к адвокатской работе 11280
  5. Югорчанка хотела поправить свое финансовое положение, но подарила кредитные деньги лжепровидице 10972
  6. ​В Нефтеюганске прошел забег Дедов Морозов и Снегурочек 9488
  7. ​Нетрезвая автоледи спровоцировала массовое ДТП в Югре 9253
  8. ​В Нижневартовске эвакуируют крупные торговые центры 8443
  9. Найден подозреваемый в убийстве вартовчанина, совершенном 18 лет назад 8312
  10. ​Дознавателя из Нижневартовска осудили за фальсификацию доказательств по уголовному делу 8149

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика