В Югре определили лучшие проекты по функционированию системы антимонопольного комплаенса среди государственных гражданских служащих, муниципальных служащих автономного округа и других граждан Российской Федерации. Организатором конкурса, целью которого стало развитие системы и распространение передового опыта в регионе в области внедрения и функционирования системы антимонопольного комплаенса, выступил Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Всего на участие в конкурсе было подано девять заявок.

Комиссия оценивала: актуальность и целесообразность реализации проектов, инновационность заявленной практики (нестандартный подход к решению задач), ее практическая польза, связанная со снижением рисков нарушения антимонопольного законодательства и направленная на развитие конкуренции в автономном округе, а также экономичность и обоснованность предложенных расходов по проекту.

Впервые Сургутский госуниверситет в лице кандидата юридических наук, доцента, заместителя директора Института государства и права по научной работе Ларисы Поповой и кандидата юридических наук, доцента кафедры гражданско-правовых дисциплин и трудового права ИГиП Натальи Усольцевой презентовал на конкурсе совместный проект, посвященный обучающему семинару для субъектов малого и среднего бизнеса «Антимонопольный комплаенс: внедрение и реализация».

Согласно разработанной модели, а также с учетом эпидемиологической обстановки и запросов слушателей, семинар планируется проводить в очном, дистанционном и смешанном форматах на базе СурГУ. К работе будут подключены высококвалифицированные кадры, имеющие ученые степени из числа профессорско-преподавательского состава университета, а также специалисты Сургутской торгово-промышленной палаты. Курс рассчитан на 16 часов, в него войдут: лекционные занятия, практическая работа над кейсами, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.

«Внедрение системы антимонопольного комплаенса в деятельность юридических лиц – базовое условие его законности в настоящее время. Основная задача органов власти всех уровней – стимулирование внедрения комплаенс-процедур, но таким образом, чтобы это оставалось добровольным решением хозяйствующего субъекта, а не вводилось в обязательном порядке без осознания необходимости реализации этих процедур. Субъекты малого и среднего бизнеса должны быть информированы о целях, задачах и эффектах внедрения антимонопольного комплаенса в свою деятельность», – уточняет Лариса Александровна.