В Сургуте за сутки выявили 144 заболевших ковидом

За сутки в ХМАО выявлено 299 новых случаев заражения коронавирусом, заболеваемость возвращается к пиковым значениям июня 2020 года. Новые пациенты зарегистрированы в 18 муниципалитетах Югры. Больше всего в Сургуте – 144, Нижневартовске – 63, в Ханты-Мансийске – 15.

На момент выявления у 260 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 34 зафиксирована пневмония, у 5 – бессимптомно. Состояние 46 пациентов тяжелое, 29 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За весь период от COVID-19 умерли 2 110 человек, то есть, за сутки скончалось семь пациентов. Накануне излечились 99 жителей региона, за весь период пандемии – 93 413 югорчан.