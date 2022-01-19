Югорские спортсмены примут участие в Олимпийских играх в Пекине

Официально утверждены составы олимпийских сборных на Игры в Пекине. Югорские спортсмены будут представлены в биатлоне, лыжных гонках и сноуборде, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В состав национальной сборной союза биатлонистов России на Олимпиаду в Пекин вошла биатлонистка Кристина Резцова. Среди лыжников страну также представит югорчанин Сергей Устюгов.

В состав олимпийской сборной по сноуборду вошли Андрей и Наталья Соболевы. У пары уже есть опыт участия на олимпийских трассах – в 2018 году они стали единственными представителями Югры на Олимпиаде в Пхенчхане.

XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 февраля по 20 февраля 2022 года. На Играх будет разыграно 109 комплектов медалей — на семь больше, чем на предыдущих XXIII Олимпийских зимних играх, состоявшихся в 2018 году в Пхенчхане.