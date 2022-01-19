В Нижневартовске и Нефтеюганске ограничивают передвижение по некоторым улицам

В крупных городах Югры перекрывают движение для крестного хода. Так, в Нефтеюганске ограничения будут действовать с 11:30 до 15:00 по следующим маршрутам:

по улице Филимонова от пешеходного перехода до пересечения с улицей Набережная;

по улице Набережная до пересечения с улицей Пойменная и улицей Владимира Петухова;

по улице Пойменная до спуска к реке Юганская Обь.

Въезд на улицы Набережная и Пойменная с дворовых территорий и автопарковок на указанных участках дорог будет также ограничен.

В Нижневартовске ограничение движение началось в 9:00 и завершится в 23:00:

улица Г.И. Пикмана (от улицы Чапаева до улицы Ханты-Мансийской);

проезд Куропаткина (от улицы Г. И. Пикмана до улицы 60 лет Октября).

Заблаговременно планируйте маршрут своего движения и соблюдайте правила дорожного движения.