В Нижневартовске и Нефтеюганске ограничивают передвижение по некоторым улицам

В крупных городах Югры перекрывают движение для крестного хода. Так, в Нефтеюганске ограничения будут действовать с 11:30 до 15:00 по следующим маршрутам:
- по улице Филимонова от пешеходного перехода до пересечения с улицей Набережная;
- по улице Набережная до пересечения с улицей Пойменная и улицей Владимира Петухова;
- по улице Пойменная до спуска к реке Юганская Обь.
Въезд на улицы Набережная и Пойменная с дворовых территорий и автопарковок на указанных участках дорог будет также ограничен.
В Нижневартовске ограничение движение началось в 9:00 и завершится в 23:00:
- улица Г.И. Пикмана (от улицы Чапаева до улицы Ханты-Мансийской);
- проезд Куропаткина (от улицы Г. И. Пикмана до улицы 60 лет Октября).
Заблаговременно планируйте маршрут своего движения и соблюдайте правила дорожного движения.