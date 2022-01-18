Югорские медики выявили за сутки 253 новых заболевших коронавирусом

За сутки в ХМАО выявлено 217 новых случаев заражения коронавирусом, днем ранее было 253. Новые заболевшие зарегистрированы в 19 муниципалитетах Югры. Больше всего в Нижневартовске – 57, Сургуте – 33, Ханты-Мансийске – 25 и Урае – 19.

«На момент выявления у 185 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 30 зафиксирована пневмония, у 2 – бессимптомно», - сообщили в пресс-службе окружного оперштаба.

Состояние 48 госпитализированных пациентов оценивается как тяжелое, 31 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Также за сутки в Югре от ковида умерли шесть пациентов. За весь период пандемии, согласно официальным данным, жертвами инфекции в округе стали 2 103 человека.