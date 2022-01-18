16+
Логотип Сиапресс
USD  76,0404   EUR  86,8609  

Новости

Больше новостей
Ваши расходы на продукты за последние три месяца...
Комментировать
0
Больше опросов

​В Югре от ковида умерли еще шесть человек

Югорские медики выявили за сутки 253 новых заболевших коронавирусом

​В Югре от ковида умерли еще шесть человек
pixabay.com

За сутки в ХМАО выявлено 217 новых случаев заражения коронавирусом, днем ранее было 253. Новые заболевшие зарегистрированы в 19 муниципалитетах Югры. Больше всего в Нижневартовске – 57, Сургуте – 33, Ханты-Мансийске – 25 и Урае – 19.

«На момент выявления у 185 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 30 зафиксирована пневмония, у 2 – бессимптомно», - сообщили в пресс-службе окружного оперштаба.

Состояние 48 госпитализированных пациентов оценивается как тяжелое, 31 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Также за сутки в Югре от ковида умерли шесть пациентов. За весь период пандемии, согласно официальным данным, жертвами инфекции в округе стали 2 103 человека.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 11:53, просмотров: 192, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Как получить медотвод от ковид-вакцинации 22469
  2. Главным юристом Сургута назначили чиновницу из мэрии Сургутского района 1546
  3. ​В аэропорту Сургута из-за непогоды задерживают рейсы 1447
  4. Бывшему владельцу клуба, где погибла сургутянка, отменили приговор 1400
  5. ​Апокалипсис в Сургуте: ветер валит новогодние ёлки // ВИДЕО 1394
  6. Сургутяне недовольны заваленными дорожками во дворах домов по Университетской 1040
  7. В Нижневартовске рекультивируют полигон за 330 млн рублей 955
  8. Наталья Комарова поручила разработать план мероприятий по борьбе с суррогатным алкоголем 887
  9. В Нефтеюганске осужден мужчина, избивший ребенка за взрыв петарды 871
  10. На семи трассах ХМАО ограничили движение для грузовиков и автобусов из-за метели 863
  1. ​Как получить медотвод от ковид-вакцинации 22469
  2. ​Глава СКР Бастрыкин взял на контроль дело о гибели двух медсестер в травмбольнице Сургута 3826
  3. ​Юрий Валгушкин покинет администрацию Сургута в четверг 3528
  4. ​Нижневартовск занял 19 место в списке городов с самым высоким качеством жизни 3490
  5. ​Вице-мэру Нефтеюганска Павлу Прокоповичу прочат отставку 3472
  6. В Сургуте отменят работу купели на реке 3276
  7. В Нижневартовске посетитель лаундж-бара попал в больницу с ранениями 3187
  8. В Югре любительница быстрой езды не справилась с управлением и врезалась в ГАЗель 3178
  9. ​Житель Нефтеюганска пошел на преступление ради северной надбавки 3133
  10. ​Пожар в жилом доме в Нижневартовске произошел из-за неисправности электрооборудования 2877
  1. ​Как получить медотвод от ковид-вакцинации 22469
  2. Вторая медсестра Сургутской травматологической больницы покончила с собой 19648
  3. ​В Нефтеюганске автомобиль скорой помощи попал в ДТП 11541
  4. ​Из благополучной семьи и без криминального прошлого: СМИ рассказали о подростке- лжеминере из Нефтеюганска 11031
  5. ​Бывший глава Нефтеюганска Дегтярев вернулся к адвокатской работе 10839
  6. Югорчанка хотела поправить свое финансовое положение, но подарила кредитные деньги лжепровидице 10545
  7. ​В Нефтеюганске прошел забег Дедов Морозов и Снегурочек 9064
  8. ​Нетрезвая автоледи спровоцировала массовое ДТП в Югре 8828
  9. ​В Нижневартовске эвакуируют крупные торговые центры 8352
  10. Найден подозреваемый в убийстве вартовчанина, совершенном 18 лет назад 8250

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика