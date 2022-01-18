Югра заняла 15 место в списке регионов по числу вахтовых вакансий

Югра заняла 15 место в списке регионов по числу вакансий для вахтовиков, выяснили эксперты HeadHunter.ru. В 2021 году в регионе было открыто 2,3 % вахтовых вакансий от их общего количества в стране. На первом месте рейтинга оказалась Республика Башкортостан (6,3%), на втором – Москва (5,8%), на третьем – Иркутская область (5,1%).

Больше всего вахтовых вакансий открывалось в таких отраслях, как «Строительство, недвижимость» (22,3%), «Металлургия, металлообработка» (10,1%), «Промышленное оборудование» (8,2%), «Тяжелое машиностроение» (7,9%) и «Автомобильный бизнес» (7,7%). На вакансии компаний из «Добывающей отрасли» приходится 6,2% (шестое место), из отрасли «Нефть и газ» - 4,6% (9 место).

«Интересно, что за последний год в 2,7 раза выросло количество вахтовых вакансий от ИТ-компаний (более 3,3 тысяч вакансий), при этом всего на них приходится лишь 0,7% таких предложений», - сообщает пресс-служба HeadHunter.ru.

Средняя предлагаемая зарплата в вахтовых вакансиях составляет 90 тыс. руб. Наиболее высокий заработок предлагается высшему менеджменту (125 тыс. руб.), специалистам по добыче сырья (110 тыс. руб.) и специалистам инсталляции и сервиса (100 тыс. руб.).