Эпидемиолог назвал сроки проникновения омикрон-штамма в регионы России

Омикрон-штамм коронавируса может проникнуть в российские регионы уже через две недели. Об этом сообщил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«От двух недель. Быстро, потому что каникулы завершились тем, что к нам из 20 стран привезли «омикрон», — сказал специалист в интервью «Известиям».

По его словам, заграница перестала быть ключевым источником распространения нового штамма. Он активно циркулирует в России и появился в популяции. Омикрон-штамм постепенно вытесняет «дельту» в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, добавил эпидемиолог. В связи с большей заразностью нового штамма Горелов ожидает шестизначные числа заболевших.

Накануне стало известно, что в Свердловской области выявлено четыре случая заражения омикрон-штаммом коронавируса. Глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский заверил, что медицинские учреждения Югры готовы к росту числа зараженных коронавирусом из-за распространения «омикрона».