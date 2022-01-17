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​В Югре отстранили от работы шесть непривитых от ковида педагогов

Шесть педагогов Югорска отправили в отпуск без содержания из-за отказа вакцинироваться

​В Югре отстранили от работы шесть непривитых от ковида педагогов
Фото предоставлено администрацией Сургута

Шесть учителей школы искусств в Югорске отправили в отпуск без содержания из-за отказа прививаться от коронавируса. Изначально противников вакцинации было девять, и их также отстранили от работы, сообщила директор образовательного учреждения Галина Драгунова.

«Девять педагогов школы искусств были отстранены от работы из-за отказа вакцинироваться. Суд подтвердил законность решения. За это время один из педагогов решил поставить прививку, второй – переболел, ещё один принял решение об увольнении из учреждения. Шесть других педагогов школы находятся в отпуске без содержания», – объяснила директор школы «Вестнику Сургутского района».


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Сегодня в 17:57, просмотров: 95, комментариев: 0
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