ГАИ Югры сообщают об ограничении движения на дорогах из-за ненастья

Из-за непогоды в Югре на семи участках трасс ограничили движение, передает окружная Госавтоинспекция. Передвижение грузового транспорта и автобусов временно запрещено по следующим дорогам:

с 0 по 41 км автодороги «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск»

с 43 по 60 км автодороги «Нефтеюганск-Сургут»

с 18 по 100 км автодороги «Сургут-Нижневартовск»

с 21 по 91 км автодороги «Сургут-Лянтор»

с 91 по 116 км автодороги «Лянтор-Нижнесортымский»

с 34 по 244 км автодороги «Север» (Сургут-Когалым-граница ХМАО)

с 733 по 843 км в Нефтеюганском районе

Движение будет восстановлено как только погодные условия станут более благоприятными.