Югорские полицейские зарегистрировали 28 фактов онлайн-мошенничества за выходные

За минувшие сутки югорчане перевели на счета мошенников 3,8 млн рублей. Всего сотрудники полиции зарегистрировали 28 фактов мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом.

«Злоумышленники применяют всевозможные схемы обмана, продают и покупают товары и услуги, спасают и защищают денежные средства, инвестируют и предлагают заработать населению приличные суммы», - сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Так, 42-летняя жительница Ханты-Мансийска купилась на предложение в Инстаграме о заработке на бирже. Югорчанка отдала аферистам почти 20 тыс. руб., но дохода так и не получила.

В Нижневартовске 58-летний мужчина пытался спасти свои сбережения совместно с аферистами. Представившись сотрудниками банка и СК, мошенники убедили югорчанина, что с его счета происходят несанкционированные списания денег. В результате мужчина перевел на «безопасный» счет, подсказанный аферистами, почти 250 тыс. руб. из личных сбережений.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к установлению и задержанию подозреваемых.