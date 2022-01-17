Наталья Комарова дала поручению по развитию комплекса «Безопасный город»

В Югре будет расширена практика развития систем видеонаблюдения АПК «Безопасный город». Такое поручение в рамках координационного совещания по обеспечению правопорядка дала губернатор округа Наталья Комарова.

«Поручаю департаменту информационных технологий и цифрового развития автономного округа во взаимодействии с территориальными органами внутренних дел и органами местного самоуправления внести в правительство Югры предложения по расширению практики сервисной модели развития систем видеонаблюдения АПК «Безопасный город», - сказала Наталья Комарова.

Кроме того, главы муниципалитетов ХМАО должны включить в свои программы мероприятия по противодействию социальной исключенности мигрантов в соответствии с перечнем типовых мероприятий, разработанным департаментом внутренней политики.

Ранее на улицах Сургута установили 51 видеокамеру с функцией распознавания лиц. Новые устройства дополнили уже работающую систему из 369 камер, 149 из которых установлены для охраны общественного порядка.