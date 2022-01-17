В Югре разработают план действий по борьбе со смертельным алкоголем

В ЯНАО разработают план мероприятий для борьбы с суррогатной алкогольной продукции. Соответствующее поручение дала губернатор ХМАО Наталья Комарова в ходе координационного совещания по обеспечению правопорядка.

Глава региона напомнила, что в первой декаде 2022 года в Кондинском и Октбярьском районах ХМАО зафиксированы случаи смертельных отравлений людей спиртосодержащей продукцией. По фактам отравления югорчан возбуждены уголовные дела.

«Поручаю департаментам промышленности, экономического развития во взаимодействии с правоохранительными, контрольно-надзорными органами, органами местного самоуправления, бизнес-сообществом, общественными организациями оперативно разработать и внести для утверждения комиссией по противодействию незаконному обороту промышленной продукции межведомственный план мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в данной сфере», – подчеркнула Наталья Комарова.

Напомним, в Югре от отравления алкоголем в декабре 2021 года и январе 2022 года умерли 11 человек. По предварительным данным, ядовитый алкоголь поступил в регион из Тюмени. По уголовным делам об отравлении контрафактом задержаны более десяти человек, в том числе бизнесмен из Кондинского района.