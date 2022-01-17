16+
Логотип Сиапресс
USD  76,0404   EUR  86,8609  

Новости

Больше новостей
Ваши расходы на продукты за последние три месяца...
Комментировать
0
Больше опросов

​В Югре заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла в 1,5 раза

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в ХМАО растет, но эпидемии пока нет

​В Югре заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла в 1,5 раза
Фото: Pexels

В Югре с 10 по 16 января зарегистрировали 73,7 случаев гриппа и ОРВИ на 10 тысяч населения. Это выше предыдущей недели на 58 процентов и ниже эпидемического порога по совокупному населению на 2,6 процентов, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«В структуре заболеваемости ОРВИ и гриппа по округу, удельный вес взрослых в группе (15 лет и старше) составил – 57,1%, детей – 42,9%. 1 неделя взрослые – 55,2%, дети – 44,8%. В течение последних трех недель отмечается рост доли заболевших взрослых», – говорится в сообщении ведомства. Также отмечается, что в возрастной структуре суммарной заболеваемости гриппом в Югре большую часть занимают школьники от семи до 17 лет – 38%. В недельной динамике их количество снижается и возрастает доля взрослых и детей от трех до шести лет.

Показатели заболеваемости выше среднеокружных зафиксированы в Берёзовском, Белоярском, Кондинском, Советском районах и городах Ханты-Мансийск, Урай, Сургут, Нягань, Лангепас, Покачи, Пыть-Ях.

«Заболеваемость по столице Югры, городу Ханты-Мансийск возросла на 179,3 процентов. Зарегистрировано 109,1 случаев гриппа и ОРВИ на 10 тысяч населения, что выше эпидемического порога на 28,1 процентов за счет заболеваемости взрослого населения 15 лет и старше, где превышение порога составляет 287,9 процентов. Рост отмечается во всех возрастных группах», – добавили в Роспотребнадзоре.

Всего, по данным на 14 января, в округе привились от гриппа 1 023 792 человек, что составляет 98,7 процентов от плана и 60,9 – от численности совокупного населения.

Напоминаем, что за новогодние каникулы в Югре заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 32 процента.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:32, просмотров: 226, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Сургуте учителя физкультуры, во время урока которых погиб ребенок, получили сроки 1468
  2. ​Авария стала причиной травм одного из сургутян 1375
  3. ​Вылетел на встречку: в ДТП на трассе в Сургутском районе пострадали пять человек 1339
  4. ​Лучше не нырять: РПЦ призвала верующих к осторожности при крещенских купаниях 897
  5. В Сургуте расширяется бизнес, собирающий деньги за воздух 808
  6. ​В аэропорту Сургута из-за непогоды задерживают рейсы 782
  7. Кто он: археолог, историк, лектор? 710
  8. В Югре конкурсный управляющий нефтегазовой компании получил реальный срок за мошенничество 671
  9. ​Такого мощного и красивого сияния я еще не видел: югорчане делятся снимками уникального природного явления 581
  10. ​В Нижневартовске в пятый раз эвакуировали школу №15 534
  1. ​Глава СКР Бастрыкин взял на контроль дело о гибели двух медсестер в травмбольнице Сургута 3678
  2. ​Юрий Валгушкин покинет администрацию Сургута в четверг 3422
  3. ​Неизвестный «минер» второй день подряд срывает занятия школьникам Нижневартовска 3374
  4. В Сургуте отменят работу купели на реке 3173
  5. ​Нижневартовск занял 19 место в списке городов с самым высоким качеством жизни 3097
  6. ​Вице-мэру Нефтеюганска Павлу Прокоповичу прочат отставку 3088
  7. В Югре любительница быстрой езды не справилась с управлением и врезалась в ГАЗель 2794
  8. В Нижневартовске посетитель лаундж-бара попал в больницу с ранениями 2789
  9. ​Житель Нефтеюганска пошел на преступление ради северной надбавки 2736
  10. ​Мужчину, который приставал к 10-летней девочке в Сургуте, задержали 2581
  1. Вторая медсестра Сургутской травматологической больницы покончила с собой 19548
  2. ​В Нефтеюганске автомобиль скорой помощи попал в ДТП 11268
  3. ​Из благополучной семьи и без криминального прошлого: СМИ рассказали о подростке- лжеминере из Нефтеюганска 10751
  4. ​Бывший глава Нефтеюганска Дегтярев вернулся к адвокатской работе 10577
  5. Югорчанка хотела поправить свое финансовое положение, но подарила кредитные деньги лжепровидице 10279
  6. ​В Нефтеюганске прошел забег Дедов Морозов и Снегурочек 8801
  7. ​Нетрезвая автоледи спровоцировала массовое ДТП в Югре 8570
  8. ​В Нижневартовске эвакуируют крупные торговые центры 8300
  9. Найден подозреваемый в убийстве вартовчанина, совершенном 18 лет назад 8199
  10. ​Дознавателя из Нижневартовска осудили за фальсификацию доказательств по уголовному делу 8062

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика