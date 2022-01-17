Югорская биатлонистка получила бронзовую медаль на Кубке России

Югорская спортсменка Екатерина Носкова стала бронзовым призером Кубка России по биатлону. Состязания проходили с 11 по 17 января в Уфе. В сборную Югры вошли Владислава Гаврилова (Ханты-Мансийск), Елизавета Калинина (Октябрьский район), Алина Кудисова (Ханты-Мансийск) и Екатерина Носкова (Нижневартовск).

«В женской гонке на 12 км с четырьмя огневыми рубежами победу одержала Татьяна Дербушева (Свердловская область). На втором месте Екатерина Кулакова (Пермский край). Югорчанка Екатерина Носкова завоевала бронзовую медаль соревнований», - сообщили в пресс-службе окружного департамента физкультуры и спорта.