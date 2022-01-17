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Екатерина Носкова из Югры выиграла бронзовую медаль на Кубке России по биатлону

Югорская биатлонистка получила бронзовую медаль на Кубке России

Екатерина Носкова из Югры выиграла бронзовую медаль на Кубке России по биатлону
департамент физкультуры и спорта ХМАО

Югорская спортсменка Екатерина Носкова стала бронзовым призером Кубка России по биатлону. Состязания проходили с 11 по 17 января в Уфе. В сборную Югры вошли Владислава Гаврилова (Ханты-Мансийск), Елизавета Калинина (Октябрьский район), Алина Кудисова (Ханты-Мансийск) и Екатерина Носкова (Нижневартовск).

«В женской гонке на 12 км с четырьмя огневыми рубежами победу одержала Татьяна Дербушева (Свердловская область). На втором месте Екатерина Кулакова (Пермский край). Югорчанка Екатерина Носкова завоевала бронзовую медаль соревнований», - сообщили в пресс-службе окружного департамента физкультуры и спорта.


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Сегодня в 15:22, просмотров: 205, комментариев: 0
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