При думе Югры седьмого созыва создали Молодежный парламент

Постановлением Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва от 25 ноября 2021 года № 114 в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре создана Молодёжная палата (Молодёжный парламент) при Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва.

Молодёжный парламент создается в целях обеспечения активного участия молодёжи в реализации молодёжной политики в автономном округе, содействия деятельности Думы автономного округа в сфере законодательного регулирования прав и законных интересов молодёжи.

В состав Молодёжного парламента могут входить по одному представителю от следующих субъектов:

- общественных молодёжных структур, созданных при органах местного самоуправления муниципальных образований автономного округа;

- региональных молодёжных общественных организаций (ассоциаций), зарегистрированных на территории автономного округа;

- молодёжных подразделений региональных отделений политических партий, зарегистрированных на территории автономного округа;

- советов молодых специалистов организаций (предприятий) автономного округа;

- органов студенческого самоуправления средних профессиональных

и высших учебных заведений;

- профессиональных союзов, объединений (ассоциаций) профессиональных союзов, зарегистрированных на территории автономного округа;

- представительных органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов;

- исполнительного органа государственной власти автономного округа, осуществляющего функции по реализации единой государственной политики и нормативному правовому регулированию, оказанию государственных услуг в сфере образования, молодёжной политики, социальной поддержки

и социальной защиты обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений;

- Думы автономного округа седьмого созыва;

- Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Представители, делегируемые в состав Молодёжного парламента, должны быть гражданами Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет включительно.

Электронная версия Положения о Молодёжном парламенте размещена на официальном сайте Думы автономного округа: www.dumahmao.ruв разделе «Молодежный парламент», подраздел «Общие положения».

Документы на представителей, делегируемых в состав Молодёжного парламента, направлять в срок до 23 января 2022 года в электронном виде

с пометкой «Формирование Молодёжного парламента» на e-mail: mpalata@mail.ru.