Суд отправил в колонию югорчанина за избиение подростка

В Нефтеюганске вынесен приговор местному жителю. Суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

Преступление произошло еще 27 декабря 2014 года в одном из микрорайонов Нефтеюганска. Двое мальчишек взорвали рядом с мужчиной петарду, после чего он бросился вслед за детьми.

«Догнав 13-летнего мальчика, он нанес ему удар ногой в область грудной клетки. Ребенок упал, подсудимый продолжил наносить ему удары ногами. В результате он причинил своими действиями малолетнему различные травмы, повлекшие психическое расстройство», - сообщили подробности в пресс-службе ведомства.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 10 месяцев в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.