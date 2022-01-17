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В Нефтеюганске осужден мужчина, избивший ребенка за взрыв петарды

Суд отправил в колонию югорчанина за избиение подростка

В Нефтеюганске осужден мужчина, избивший ребенка за взрыв петарды
pixabay.com

В Нефтеюганске вынесен приговор местному жителю. Суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

Преступление произошло еще 27 декабря 2014 года в одном из микрорайонов Нефтеюганска. Двое мальчишек взорвали рядом с мужчиной петарду, после чего он бросился вслед за детьми.

«Догнав 13-летнего мальчика, он нанес ему удар ногой в область грудной клетки. Ребенок упал, подсудимый продолжил наносить ему удары ногами. В результате он причинил своими действиями малолетнему различные травмы, повлекшие психическое расстройство», - сообщили подробности в пресс-службе ведомства.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 10 месяцев в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.


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Сегодня в 14:28, просмотров: 367, комментариев: 2
Комментарии:
Татьяна Борминская
Сегодня в 15:14
а у мужчины нет психического расстройства после взрыва петарды рядом с ним? я не одобряю его действия, но нынешним деткам тоже необходимо подумать о своем поведении и уважении к окружающим людям
йося
Сегодня в 16:48
Повлекшие психические травмы, да этот выбл.док дурачком возможно и был, походу зачатым в пьяном угаре.
Ну ногами возможно это слегка перебор, а вот пороть нндоносков будет не лишним.
От ремня еще никто не подох, а вот ума прибавляет и воспитанности.
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