За сутки коронавирус нашли у 273 югорчан

Коронавирус не отступает: за сутки в Югре обнаружено 273 новых случая заболевания, сообщает региональный оперштаб. Они зафиксированы в 20 муниципалитетах округа, из которых «рекордсменами» традиционно остаются крупнейшие города: Нижневартовск (64 новых больных), Нефтеюганск (33), Ханты-Мансийск (32). Сургут в этот раз в тройку не вошел — но остается в пятерке с 31 заболевшим.

С учетом новых инфицированных число всех югорчан, которые болели «короной», за все время эпидемии увеличилось до 98 270. 93 112 человек уже излечились, 2 093 — умерли, причем семеро ушли из жизни в минувшие сутки.