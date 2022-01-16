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​В Советском жители остались без воды

Коммунальная авария произошла в Югре

​В Советском жители остались без воды
Фото: admsov.com

Еще одна коммунальная авария произошла в Югре: в Советском случился порыв на центральном водоводе, из-за чего горожане остались без воды. Как передает администрация города, о ЧП было извещено в 11 утра — на ремонтные работы было отведено три часа, однако с устранением аварии в этот срок не уложились — в итоге воду вернули в краны не к двум часам дня, а к пяти.

При этом ремонтные работы продолжились на котельных с тем, чтобы восстановить отопление в домах. Тепло дали уже к полуночи.

Напомним, что порыв на теплопроводе в январе случился также в Сургуте — тогда без горячей воды и отопления на несколько часов осталась часть города, однако ремонтникам удалось оперативно ликвидировать последствия аварии.


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Сегодня в 11:27, просмотров: 148, комментариев: 0
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