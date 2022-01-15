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​На трассе в ХМАО в ДТП погиб человек, трое пострадали

В Югре спешащий водитель устроил смертельное ДТП

​На трассе в ХМАО в ДТП погиб человек, трое пострадали
Фото: vk.com/id552741082

Сегодня, 15 января, около полудня на трассе «Югра» в лобовом столкновении автомобилей Kia и ВАЗ погиб человек, трое пострадали.

Авария произошла в Советском районе. «По предварительным данным 33-летний водитель автомобиля «Киа», двигаясь со стороны Советского в сторону Талинки, при обгоне двух грузовых автомобилей не убедился в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ 2111. В результате ДТП водитель ВАЗа скончался на месте происшествия, водитель «Киа» и 2 пассажира доставлены в медучреждение с травмами различной степени тяжести», - сообщили в пресс-службе полиции округа.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.


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Сегодня в 17:09, просмотров: 54, комментариев: 0
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